Üretici ağaçlardan adeta altın topluyor

Kaynak: İHA
Üretici ağaçlardan adeta altın topluyor
Aydın'da rekoltede düşüş nedeniyle zeytin fiyatlarındaki yüksek artış üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en çok zeytin ağacına sahip ili Aydın'da zeytin hasadı sürüyor.

Bu yılın ‘yok yılı’ olmasından dolayı rekoltede yaşanan yüksek derecede düşüşle beraber zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış üreticilerin yüzünü güldürdü.

Ürünlerini toplamak için zamanla yarışan üreticiler ise bu yıl yüksek fiyat sebebiyle adeta ağaçlardan zeytin değil altın topluyor.

Zeytinyağı fiyatlarına gelen yüzde 200 zamla birlikte üreticilerin en kıymetli ürünlerinden biri zeytin oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan zeytin üreticisi Kadir Yazar, fiyatlardan memnuniyetini dile getirerek “Bu yıl zeytinde yok yılı, ama fiyatların yüksek olması bizi memnun etti. Az miktarda ürün elde etsek de bu yılki fiyat artışı bizlere olumlu yansıdı” dedi.

aw107057-02.jpg

Son Haberler
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama Ekonomi
Kruveziyer turizminde Türkiye gözünü 2024'e çevirdi. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı'nda açıklama
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı Spor
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu Gündem
Marka tescili için yeni tercih çevrimiçi kanallar oldu
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir? Yemek Tarifleri
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi nedir?
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık Gündem
Müşteri gibi girip yatağı sırtlanıp kaçtı. 'Pes' dedirten hırsızlık
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı Dünya
Japonlar kovid varyantlarının nüfusu azaltmak için insan yapımı olduğunu kanıtladı
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı Gündem
Sınırdan geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı