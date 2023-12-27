Üretici ağaçlardan adeta altın topluyor

Türkiye’nin en çok zeytin ağacına sahip ili Aydın'da zeytin hasadı sürüyor.

Bu yılın ‘yok yılı’ olmasından dolayı rekoltede yaşanan yüksek derecede düşüşle beraber zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış üreticilerin yüzünü güldürdü.

Ürünlerini toplamak için zamanla yarışan üreticiler ise bu yıl yüksek fiyat sebebiyle adeta ağaçlardan zeytin değil altın topluyor.

Zeytinyağı fiyatlarına gelen yüzde 200 zamla birlikte üreticilerin en kıymetli ürünlerinden biri zeytin oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan zeytin üreticisi Kadir Yazar, fiyatlardan memnuniyetini dile getirerek “Bu yıl zeytinde yok yılı, ama fiyatların yüksek olması bizi memnun etti. Az miktarda ürün elde etsek de bu yılki fiyat artışı bizlere olumlu yansıdı” dedi.