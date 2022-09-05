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Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39

Üretici enflasyonu:Yüzde 143,75. Tüketici enflasyonu:Yüzde 80,21 aradaki fark yüzde 63,54. Üretici bu kadar büyük farkı vatandaşa yansıtmadığı için mi enflasyon yüzde 80,21 çıktı. Yanıt yok ama bir gerçek var ki o da TÜİK'in verilerinde satır aralarında geçiyor. Elektrik ve gazın üretime artış olarak etkisi yüzde 348,39 olarak gerçekleşti. Bu da vatandaşa zam olarak geri dönecek.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:21
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:23
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Üretici enflasyonu uçtu gidiyor yüzde 143,75. Artık tutmak kolay değil enerjini etkisi korkutan boyutlara ulaştı

Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
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TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Ağustos ayındaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %125,43 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %153,28, imalatta %125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %348,39. Bu oran korkuttu. Çünkü üretime etkisi düşünüldüğünde bu vatandaşa fiyatlara zam olarak dönecek


Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %127,82, dayanıklı tüketim malında %99,54, dayanıksız tüketim malında %124,14, enerjide %303,48 ve sermaye malında %96,53 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,94 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,10 artış, imalatta %2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,07 azalış ve su temininde %4,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,20 artış, dayanıklı tüketim malında %4,55 artış, dayanıksız tüketim malında %3,69 artış, enerjide %1,71 azalış ve sermaye malında %3,03 artış olarak gerçekleşti.

ıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %56,10 ile giyim eşyası, %70,64 ile diğer ulaşım araçları, %78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %348,39, ham petrol ve doğal gaz %239,24, kok ve rafine petrol ürünleri %233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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