Üretici fiyatlarındaki düşüş Portekiz sanayisini zorluyor

Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretici fiyat endeksi Haziran 2025’te yıllık bazda yüzde 3 azaldı. Bu oran, Mayıs ayı için revize edilen yüzde 3’lük düşüşle örtüşüyor ve üretici enflasyonundaki altı aydır süren negatif seyri teyit ediyor.

Enerji fiyatlarındaki gerileme bu düşüşte başı çekiyor. Haziran ayında enerji maliyetleri yüzde 5,5 gerileyerek Mayıs ayındaki yüzde 7,2’lik düşüşe kıyasla biraz daha sınırlı bir azalış gösterdi. Enerji hariç üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,5 düştü. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen yüzde 2,2’lik azalışa göre daha yüksek bir düşüş anlamına geliyor.

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DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARI GERİ ÇEKİLDİ

INE verilerine göre tüketim mallarında da dikkate değer bir gerileme yaşandı. Özellikle dayanıksız tüketim mallarının fiyatı yıllık bazda yüzde 3,7 azaldı. Mayıs ayında bu oran yüzde 4’tü. Ara mallarda ise fiyatlar yüzde 3,4 gerileyerek bir önceki ayki yüzde 2,4’lük düşüşün üstüne çıktı. Buna karşın dayanıklı tüketim malları fiyatları Haziran’da yüzde 2,8 artarken, sermaye mallarındaki artış ise yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

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AYLIK BAZDA KISA SÜRELİ TOPARLANMA

Aylık veriler ise sınırlı bir toparlanmaya işaret etti. Haziran ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. Bu, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 0,1’lik azalışın ardından gelen dikkat çekici bir artış oldu. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Analistler, bu deflasyonist eğilimin özellikle enerji ve ara mal fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Portekiz’in sanayi üretimi ve ihracatı üzerinde baskı oluşturan bu tablo, Avrupa genelinde görülen durgunluk eğilimleriyle de örtüşüyor.