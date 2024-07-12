Üreticiler İçin Tasarlanmış ERP Programı: HarmonyERP

Yurtiçi ve yurtdışında hızla büyüyor

Onlarca farklı sektörden yüzlerce şirketin kullandığı ERP yazılımı HarmonyERP, 25 yılda 10’dan fazla sektörde imza attığı ERP projeleri ve 5 üniversitede verdiği ERP eğitimleri ile üretim ekosistemine değer katmaya devam ediyor. 70’den fazla işletmede 250’den fazla projeyi hayata geçiren HarmonyERP, birçok firmaya ERP çözümleri sunuyor.

HarmonyERP CEO’su Ahmet Enes Güneş, 25 yıllık tecrübeleriyle işletmelerin işlerini takip, kontrol ve gelişimini en üst düzeye çıkardıklarını belirterek, “2023 yılında tüm dünyaya hizmet verecek bulut ERP platformumuz HarmonyCloud’u geliştirmek üzere yola çıktık, 2024’te yeni ürünlerimiz ve çözüm ortaklarımız ile üretim alanında büyümeye ve ticari işletmelerdeki hizmet hacmimizi artırmaya devam etmeyi hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde de Türkiye’de küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde en çok tercih edilen ERP markası olmayı hedefliyoruz. Öte yandan yurtdışına teknolojimizi ihraç etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an Azerbaycan ve Körfez Bölgesi ile temaslarımız sürüyor. Türki Cumhuriyetler, Körfez Bölgesi, Avrupa öncelikli hedef coğrafyalarımız. Bir sonraki adımda ABD ve Uzak Doğu’ya doğru yayılmayı planlıyoruz.“ dedi.

HarmonyERP’nin işletmelere sunduğu hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Güneş, “Finansal ve operasyonel tüm iş süreçlerini tek bir merkezden yönetebilme, maliyetlerde düşüş, satış ve karlılıkta artış, karmaşık üretim süreçlerini dinamik varyant yönetimi, MRP, çizelgeleme, birim maliyet/birim karlılık hesabı imkanları ile kolayca yönetme, verimsizliklerin önüne geçme, muhasebe ve finans süreçlerini, tahsilat ve ödeme planlarını etkili şekilde yönetme, sipariş işleme sürelerinde kısalma, müşteri memnuniyetinde artış, tedarik, satış ve stok yönetiminde etkin kontrol, gerçek zamanlı raporlama ile ticari fırsatları yakalama, riskleri önleme, gelir-gider, kar-zarar durumlarını anlık olarak izleme, onlarca e-ticaret platformu ve pazaryeri ile kolay entegrasyon ve üniversitelerde HarmonyERP sertifika programlarını tamamlamış, istihdam edilmeye hazır personel, markamızın ve ürünlerimizin sunduğu en önemli avantajlar.

Modern bir arayüze, kolay kurulum, kolay kullanım ve hızlı adaptasyon imkanlarına sahip, altyapımı yatırımı ve bakım maliyeti gerektirmeyen, küçük, orta ölçekte olan ticari veya üretim yapan firmalara hitap eden, bulut teknolojisi sayesinde zaman ve mekan özgürlüğü sağlayan yeni ürünümüz HarmonyCloud ile firmaların süreçlerine tam uyumlu şekilde uyarlanabilen esnek bir yapı sunuyoruz. Çözüm ortaklarımızın bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, İzmir, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Konya, Adana, Denizli ve Çorlu’da bayileşmemizi yaygınlaştırıp sonra Türkiye’nin tüm şehirlerinde çözüm ortaklarımızla var olmak istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.