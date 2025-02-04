Üreticiler, sütün kilosunun 9 liradan alınmasına tepkili

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatını 17,15 TL olarak belirlemesine rağmen kilosunu 9 liradan satabildiklerini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Süt üreticisi Elmas Çağlaroğlu "Yem pahalı, süt 9 lira, ucuz. Biz bittik, öldük" derken İbrahim Aker ise "Geçen ay benim verdiğim süt yemimi karşılamamış bir de bunun üzerine 38 bin lira borçlu çıkmışım. Çifti zaten bitti" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cığcık köyünde süt üreticileri, artan maliyetler karşısında geçinemediklerini belirtti. Sütlerinin Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt fiyatı olan 17,15 TL'den alınması gerekirken 9 liradan alındığını ifade eden üreticiler, böyle giderse ineklerini satacaklarını söyledi. Sütün yem parasını bile karşılamadığını söyleyen süt üreticileri, yetkililerin buna bir çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Süt üreticisi Mehmet Çağlaroğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardır süt inekçiliği yapıyorum. 20 tane ineğim vardı, 20 tane inekten bu zamana kadar bir iki yıl içinde, yemin pahalı olmasından 10 tanesini sattığım halde yemin karşılığında zor ödedim. Ayrıca Süt Konseyi'nin verdiği fiyat 18 lirayken, bizim sütçüler hala 9 liradan süt almaktadır. Yemin torbası 600 lira biz nasıl işin içinden çıkacağız bilemiyorum. 20 tane malımdan 10 tane ineğim kaldı. Böyle giderse inekçiliği bırakmak zorunda kalacağım. Yetkililer sesimizi duyun, çiftçiyi görün, hayvancılığı görün. Çiftçi biterse her şey biter. Bunu unutmayın, yetkilere sesleniyorum, sadece yetkililer duysun."

"BİZ BİTTİK ÖLDÜK, NE YAPALIM? NE TUTALIM?"

Üretici Elmas Çağlaroğlu, "Yıllarca inek besliyorum, yetiştiremiyorum. Süt ucuz. Üç taneydi, ikisini sattım, birinin yemini doyuramıyorum malları, bir inek doymuyor. Pırasa veriyoruz, ot getiriyoruz dağlardan yağmur da yok, ot da yok, elin kestiği pırasanın kuru dalını getiriyoruz mallara, aç. Yem pahalı, süt 9 lira. Biz bittik öldük, ne yapalım? Ne tutalım?" dedi.

"SÜT YEMİMİ KARŞILAMAMIŞ 38 BİN LİRA BORÇLU ÇIKMIŞIM"

Üretici İbrahim Aker ise "İşletmemizde benim geçen yıllarda 40- 50 tane hayvanım varken, kesime gönderdim, 20 tane hayvana düşürdüm. Yem 600 lira şu anda süte 9 liraya süt veriyor Çukurova. Geçen sene yem 400 liraydı, süt 9 liraydı. Yem 600 lira süt yine 9 lira. Yalvara yalvara süt veriyoruz sütümüzü de almıyorlar. 9 liraya süt satıyoruz markette bugün süt 35 lira 40 lira, aynı 1 litre süt. Geçen ay ben verdiğim süt yemimi karşılamamış birde bunun üzerine 38 bin lira borçlu çıkmışım. Çifti zaten bitti, bitti. Bittik yani bu hayvanları bitirdiğimiz zaman bizim zaten geçim kaynağım benim sadece bu. Bir dönüm tarlam yok takımım yok. Ne yapacağız bu da bittiği zaman?" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE HAYVANCILIK İLERLEMEZ"

Üretici Abdurrahman Aker de "Bizim işletmemizde geçen yıl bugünlerde 40- 50 baş hayvan bakıyorduk. Biz bugün hayvanlardan zarar ettiğimiz için, sütten olsun, kesim etten olsun, zarar ettiğimiz için işletmedeki hayvan sayısını yarıya düşürdük. Yani bu şekilde hayvancılık ilerlemez, yapılmaz. Bu millet bu hayvancılığı bırakırsa bu ülke ne yiyip ne içecek? Bu şekilde bu iş sürdürülemez. Bu şekilde giderse en fazla 3- 5 ay içinde işletmeyi de kapatacağız, bu hayvanlarıda bitireceğiz. Artık yani herkes ne yiyecek ne içecek bu ülke bilmiyorum" şeklinde konuştu.