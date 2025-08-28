Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Kırklareli’nin Üsküp beldesinde, üreticilerin satın aldığı gübrenin sahte olduğu şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Ekipler harekete geçer satılan gübrelerden numune alıp analize gönderdiler.

Merkeze bağlı Üsküp beldesinde üreticilerin satın aldığı 65 ton gübre ile ilgili şikayet sonrası inceleme başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli iş birliğinde, gübrelerde kontrol yapıldı.

İncelemede; gübre ambalajlarında bulunması zorunlu olan Gübre Takip Sistemi (GTS), DNA barkod gibi logoların olmadığı, ayrıca çuvallarda bulunması gereken lisans ve ürün tescil numaraların olmadığı tespit edildi. Çuvalların içerisindeki gübrelerin de sahte olup olmadığının anlaşılması için gübreler, yediemine alınarak analize gönderildi.

Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Üreticileri şok eden olay! Ekipler harekete geçti

Son Haberler
Ergin Ataman'dan Sırbistan itirafı: "İzlemedim"
Ergin Ataman'dan Sırbistan itirafı: "İzlemedim"
Bergüzar Korel'in paylaşımları sosyal medyada beğeni tufanı kopardı
Bergüzar Korel'in paylaşımları sosyal medyada beğeni tufanı kopardı
Kastamonu’da feci Kaza! Minibüsle ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kastamonu’da feci Kaza! Minibüsle ile araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!
Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!
Bilecik’te polis adayları göreve ilk adımı attı
Bilecik’te polis adayları göreve ilk adımı attı