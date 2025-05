Üreticinin sabrı kalmadı hükümetin tek derdi İmamoğlu

Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde maydanoz üretimi yapan çiftçi Ertuğrul Erdem, "Çiftçilik varsa bu toplum var. Şu an mevcut hükümet çiftçinin 'ç'sinden bile bahsetmek istemiyor. Tek derdi şu an hükümetin, İmamoğlu olmuş durumda. Biz sırtımızı dayayabileceğimiz bir yer, bir liman arıyoruz. Arkamızda olan devlet kurumlarımız vardı, şu anda yasal tefeci durumundalar" dedi.

Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde maydanoz üretimi yapan çiftçiler yaşadıkları sorunları anlattı.

Maydanoz tarlasında çalışan 60 yaşındaki Emine Çelik, ''Uğraşıyoruz, günde bin 500 demet satıyoruz. Bugün on kasa mal yaptık. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz ki mal çıkartmaya" dedi.

Eşinin emekli olduğunu söyleyen Çelik, geçinemediğini belirterek, ''Ne geçinmesi 15 milyonla, ağzımı açtırmayın. Kameraya bakıp söylüyorum. 15 milyonla emeklileri kandırıyorlar. 15 milyon ile sen geçinebilir misin? Biz mecburuz, çalışmak zorundayız. Altı çocukla sırtlandım buraya geldim. 10 yıldır tarlalarda geziyoruz" diye konuştu.

CHP'nin yarın Bursa'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, "İnşallah iktidar düşecek, İmamoğlu gelecek. Biz de onu bekliyoruz dört gözle. Dört gözle İmamoğlu’nun çıkmasını bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan yükünü yüklesin gitsin. Kemikleri ağrıyor korkusundan" dedi.

Maydanoz üreticisi çiftçi Ertuğrul Erdem de yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi:

''Şu an maydanoz üretimi yapıyoruz. Bursa’nın Gülsu İlçesi’nde ama ne kadar üretebiliyoruz onu da bilmiyorum. Adı üzerinde biz üreticiyiz ama 'üretebiliyor muyuz?' diye bir muamma içindeyiz. Dünyanın hangi ülkesinde gezerseniz gezin, Türkiye’deki bu maliyet artışları, bu girdiler olduğu sürece çiftçilik yapma oranımız azaldı. Şu anda bu bölgede çiftçilik yapan, bir elin parmaklarını geçecek kadar değil. Şu an biz direniyoruz. Bir mucize yaratmaya çalışıyoruz, bu mucizenin adı çiftçilik tabii ki. Bu kadar maliyetlerin arttığı bir yerde tohumda dışarı bağımlıyız, gübrede deseniz aynı, mazot deseniz aynı. Önceden bizi destekleyen devlet kurumlarımız vardı maalesef onları yanımızda göremiyoruz şu anda. Bankalarımız vardı, tarım kredi kooperatiflerimiz vardı. En azından bir Ziraat Bankamız vardı, o da bizim yanımızda değil. Şu an onlar yasal tefeci durumuna düştü. Ürettiğimizi onlara yetiştiremiyoruz. Biz bu çiftçiliği yapamayacak duruma geldik. Mevcut hükümetin burada çok büyük yanlışları, çok büyük politika hataları var. Yaklaşık iki ay önce don olayı yaşandı. Akabinde bir dolu olayı yaşandı. Şu an ürünü görüyorsunuz, ürün bozuldu. Üretimin karşılığını da alamamaktayım. Yaklaşık bir-iki sene içerisinde bu topraklar ekilecek durumda olmayacak, hepsi atıl durumda olacak. Ekemeyeceğiz ve çiftçilik yapamayacağız.''

"ÇİFTÇİ OLARAK UMUDUMUZ İMAMOĞLU’NA KALDI"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdem, şunları kaydetti:

"Düşünebiliyor musunuz, ülkeyi yönetebilecek bir lider çıkartıyoruz ve gerçekten talip olan bir insanı içeride tutuyoruz. Şu an bizim yapabileceğimiz tek şey İmamoğlu’na bir an önce özgürlük. Bir an önce sahalara dönüp, ülke yönetimine geçmesi gerekiyor. Yapılması gereken en acil durum bu şu anda. Çiftçi olarak umudumuz İmamoğlu’na kaldı. Mevcut hükümetten artık bir beklentimiz yok çünkü üretmeyin diye bize baskı yapıyorlar. Bu kadar girdinin olduğu yerde biz ayakta durmaya çalışıyoruz ve bir savaş içerisindeyiz. Karşı tarafımızda hükümet var. Hükümet bize, ‘yapmayın’ diyor ve biz ısrarla yapacağız. Ne kadar dayanabileceğiz? Dayanamayacağız."

"BİZİM HAKKIMIZI DEMİRÖREN’E VERDİ"

Erdem, Ziraat Bankası'nın artık çiftçilere destek olmadığından yakınarak, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçi bu ülkenin bel kemiği aslında. Çiftçinin varlığı, bu ülkenin ekonomisinin gelişmesi anlamına gelmektedir. Çiftçilik varsa bu toplum var. Şu an mevcut hükümet çiftçinin ‘ç’sinden bile bahsetmek istemiyor. Tek derdi şu an hükümetin, İmamoğlu olmuş durumda. Biz sırtımızı dayayabileceğimiz bir yer, bir liman arıyoruz. Arkamızda olan devlet kurumlarımız vardı, şu anda yasal tefeci durumundalar. Biz kazancımızı bankaya yetiştiremiyoruz. Biz kazancımızı tarım kredi kooperatifine yetiştiremiyoruz. Ziraat Bankası gitti şans oyunlarına kendini kaptırdı, Demirören’e para verdi ve onu geri alabildi mi onu da bilmiyoruz. Bizim hakkımızı Demirören’e verdi."

Ertuğrul Erdem, ''Çiftçiliği öldürmeyelim. Bize destek olsunlar. Şu ande mevcut hükümet yanlış politikalarla yürüyor. Çiftçiliği şu anda bitirmenin derdine düşmüş” ifadelerini kullandı.