Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı

Yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandığı söylenen, yerlilik oranının yüzde 51 olduğu iddia edilen TOGG Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı görkemli törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan “Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51’inin yerli olma şartı. 2025’te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak” açıklaması gelmişti.

Yerli üreticinin ise maliyetlerindeki hızlı artış sonrası TOGG’nin fiyatının açıklanması konusunda üreticilerin en büyük endişesi ise enflasyon.

Bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış günü aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemiş fiyat vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için ''Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil" olacak demişti.

TOGG FABRİKASININ İÇİ BOMBOŞ

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez'in konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Bunların hayatları algı, dalavere. 29 Ekim’i kaçırmayıp güya Togg u tanıttılar. Tamamen bir sahne atraksiyonu. Ortada üretim bandı falan yok, yakın zamanda olacağı da yok. Sipariş vermişler de rengini Emine hanım ile kararlaştıracaklarmış da…" yorumu ve paylaştığı video dikkat çekti.

Video gerçekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kırmızı renge bile karar verdiği söylenen; ilk siparişi Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldığı iddia edilen TOGG'un siparişlere nasıl yetişeceği merak konusu.

İşte Anadolu Ajansı'nın videoyla alakası olmayan, açılış günü haber merkezlerine geçtiği fotoğraflardan bazıları;