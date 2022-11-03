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Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez'in ilk elektrikli milli otomobil TOGG'la ilgili paylaştığı video dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:23
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Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı

Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
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Yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandığı söylenen, yerlilik oranının yüzde 51 olduğu iddia edilen TOGG Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı görkemli törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan “Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51’inin yerli olma şartı. 2025’te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak” açıklaması gelmişti.

Yerli üreticinin ise maliyetlerindeki hızlı artış sonrası TOGG’nin fiyatının açıklanması konusunda üreticilerin en büyük endişesi ise enflasyon.

Bulunduğu segmentte Türkiye’de satışta olan başka markaların fiyatları 800 bin ile 1.5 milyon TL arasında değişiyor. 

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış günü aracın fiyatlarının herkesin ulaşabileceği bir seviyede olacağını söylemiş fiyat vermemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için ''Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil" olacak demişti.

TOGG FABRİKASININ İÇİ BOMBOŞ

Ünlü ekonomist  Mustafa Sönmez'in konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Bunların hayatları algı, dalavere. 29 Ekim’i kaçırmayıp güya Togg u tanıttılar. Tamamen bir sahne atraksiyonu. Ortada üretim bandı falan yok, yakın zamanda olacağı da yok. Sipariş vermişler de rengini Emine hanım ile kararlaştıracaklarmış da…" yorumu ve paylaştığı video dikkat çekti. 

Video gerçekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kırmızı renge bile karar verdiği söylenen; ilk siparişi Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldığı iddia edilen TOGG'un siparişlere nasıl yetişeceği merak konusu.

İşte Anadolu Ajansı'nın videoyla alakası olmayan, açılış günü haber merkezlerine geçtiği fotoğraflardan bazıları;

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vatandaş
3.11.2022 11:07
bu arabaların fiatları çok pahalı herkes alıp binemez  
 
Mehmet Tok
3.11.2022 11:06
Umarım bu haber doğru değildir. Eğer doğru ise büyük bir rezalet var demektir. Yani bu arabalar başka bir ülkede yapılıp gizlice içeri mi sokuldu ? Yok kardeşim bu kadar olmaz, olamaz.  
 
ayla
3.11.2022 11:06
Sahi aklıma gelmişken tank palet fabrikasında üretilecek olan Altay tankı ne oldu. Altay tankını henüz göremedik. inşallah TOGG'un sonuda Altay tankına benzemez.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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