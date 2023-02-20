Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Patlama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, çevrede vatandaşların olduğu sırada iş yerinden patlama sonrası alevlerin çıkması ve binanın bazı parçalarının yola sıçraması yer aldı.



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Vali Ayhan, gazetecilere, bölgede bir patlama olduğunu söyledi.



Bölgede doğal gaz sisteminin kapalı olduğuna dair duyumların olduğunu ifade eden Ayhan, "Yan taraftaki binalar da ağır hasar olduğu için kapalıydı ve boşaltılmıştı. Patlamanın olduğu bina da çoğu vatandaşlarımız tarafından boşaltılmıştı ve bu sabah da depremin üzerinden böyle bir faciayla uyandık. Şu an için 2 vefat ve 8 yaralı var." diye konuştu.



-"DOĞAL GAZ VANASI FARKLI YÖNTEMLE KIRILIP AÇILDIYSA ÇOK BÜYÜK SORUN VAR"

Vali Ayhan, olayda ihmal olup olmadığına ilişkin ekiplerin hızlı şekilde inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben de hemen olay yerine gelerek durumu denetledik, gözden geçirdik. Vatandaşların da bizim uyarılarımıza çok dikkat etmesi lazım. Şu an burada adli ve idari soruşturma yapılıyor. Vatandaşımızın hayatı normalleştirmesini arzu etmekle birlikte biraz daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Burada doğal gaz kapalı olduğu halde doğal gaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var."