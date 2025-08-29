Urla Limanı alevlere teslim oldu! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı: Görüntüler endişe yarattı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, limandaki bir teknede yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yandaki teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediyor.

Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer teknelere de sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.