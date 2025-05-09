Urla, Seferihisar ve Çeşme'yi sollayan yeni ilçe! İzmirliler oraya akın ediyor

Düzenleme: Kaynak: ulusalpost.com
Urla, Seferihisar ve Çeşme'yi sollayan yeni ilçe! İzmirliler oraya akın ediyor

Çok sayıda emekli Urla, Seferihisar ve Çeşme'deki fiyatlar tırmanışa geçince Tire'ye yöneldiler.

İzmir'in gözde tatil beldeleri Urla, Seferihisar ve Çeşme'deki konut fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesi, geçimini sabit gelirle sağlayan emeklileri farklı arayışlara itti. Özellikle emekliliklerini sakin ve uygun maliyetli bir yerde geçirmek isteyen çok sayıda emekli, rotayı bu ilçelere göre daha ekonomik yaşam koşulları sunan Tire'ye çevirdi.

Ulusalpost.com'daki habere göre; Son dönemde durumu iyi olan emekliler sırasıyla Urla, Seferihisar ve Çeşme gibi ilçelere göç ediyordu. Bu durum değişti ve akın akın durumu iyi olan emekliler Tire ilçesine göç etmeye başladı. Tire gelenleri doğal güzellikleriyle hayran bırakan bir ilçe.

Tire'deki Doğal Güzellikler ve Huzurlu Yaşam Emeklileri Büyülüyor

Tire, İzmir'in iç kesimlerinde yer alan tarihi ve doğal zenginlikleriyle ünlü bir ilçe. Özellikle son yıllarda emeklilerin sakin ve huzurlu bir yaşam arayışına girmesiyle birlikte, Tire'nin doğal güzellikleri, yemyeşil tarlaları, tarihi dokusu ve uygun yaşam koşulları büyük ilgi görmeye başladı. Tirle çok sayıda ziyaretçiye misafirlik etmeye başlarken birçok kişi ise ilçenin büyüsüne kapılıp kalıcı olarak yerleşmeye başladı.

20202f072ftire2.jpg

Tire'de Yaşam Maliyetleri Daha Uygun

Urla, Seferihisar ve Çeşme gibi sahil ilçelerindeki yoğunluk ve yüksek yaşam maliyetlerinin aksine, Tire daha sakin bir atmosfer ve daha ekonomik bir yaşam sunuyor. Emekliler, Tire'nin doğal güzellikleriyle iç içe huzurlu bir yaşam sürerken, aynı zamanda Ege'nin diğer popüler merkezlerine de kolayca ulaşım imkanına sahip oluyorlar.

TİRE'NİN MEŞHUR LEZZETLERİ

Gastronomi açısından da hayli zengin olan Tire'nin Tire köftesi, ot kavurması, karadutlu lor tatlısı, ege usulü mezeleri dillere destan. Lakin Tire'ni meşhur yapan sadece bu özellikleri değil. Tire el zanaat ve sanatlarının çok gelişmiş olduğu bir ilçe.

İlgili Haberler
Denize girmek bu kadar ucuz olmamıştı! Yurt dışındaki ucuz tatil cennetleri
Denize girmek bu kadar ucuz olmamıştı! Yurt dışındaki ucuz tatil cennetleri
Yılda 4 kez hasadı yapılan bitki! Ekenler paraya para demiyorlar
Yılda 4 kez hasadı yapılan bitki! Ekenler paraya para demiyorlar
Sivrisineklerden rahatsız olduysanız pencere kenarına bu bitkiyi koyun yok olacaklar
Sivrisineklerden rahatsız olduysanız pencere kenarına bu bitkiyi koyun yok olacaklar
WhatsApp Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıran 5 Süper Özellik!
WhatsApp Kullanıcılarının Hayatını Kolaylaştıran 5 Süper Özellik!
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
En sosyal 4 il belli oldu! Hayat daha hızlı akıyor
Son Haberler
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Deprem ve selde hasar almıştı! 526 yıllık Hasan Paşa Cami ibadete açıldı
Evren simülasyon mu? Kütleçekimiyle ilgili uzmanların açıklamaları
Simülasyon da mı yaşıyoruz? Uzmanlar değelendirdi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!