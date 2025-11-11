

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Özel bir sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer (22), iddiaya göre sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahelesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, Ali Can Gürer'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.