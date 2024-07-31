Urla'daki orman yangının sebebi belli oldu: Tesis sahibi gözaltında

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını, geniş bir alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, havadan ve karadan yangına müdahale etti.

11 EV BOŞALTILDI, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yaklaşması üzerine, bölgedeki 11 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Papaz Koyu'nda bulunan 7 karavan çekilirken, çadır kuran vatandaşlar da sahil güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere alındı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU, İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada yangının bir mangal kömürü üretim tesisinde başladığını belirtti. Olayın ardından tesis sahibi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Vali Elban, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade etti. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI MÜDAHALE

Yangına müdahalede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi görevlendirildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahaleye devam edildi.

Vali Elban, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini ancak yanan bölgede ormanlık alanların yanı sıra makilik alanların da bulunduğunu söyledi. Ekiplerin, yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.