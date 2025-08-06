Üroloji uzmanı, böbrek taşının belirtilerini ve nedenlerini açıkladı

Böbrek taşı problemleri dünya genelinde her 11 kişiden birini etkilerken, erkeklerin kadınlara oranla iki kat daha fazla risk altında olması, bu yaygın rahatsızlığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Böbrek taşının oluşmasının nedenlerini ve belirtilerini açıklayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı ise beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının da etkisine dikkat çekti.

Böbrek taşı en çok 35 ila 55 yaş grubunda görülüyor

Böbrek taşlarının her yaştan kişide rastlanabilmesine rağmen, en çok 35 ila 55 yaş grubunda ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. Alper Başakçı, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Bireylerin gün içinde az sıvı tüketmesi, tuzlu yiyeceklerle beslenmesi, hareketsiz kalması gibi nedenler böbrek taşı oluşumunu tetikliyor. Ayrıca ıspanak, pancar, kuşkonmaz, çikolata, çilek, pırasa, maydonoz, fıstık, badem ve kaju gibi besinler de olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü kişilerin ya da risk altındakilerin bol sıvı tüketmesi, aşırı proteinli gıdalardan kaçınması, hareket etmesi gerekiyor.”

“Sıcak bölgelerde yaşayanlarda daha sık ortaya çıkıyor”

Böbrek taşının aşırı sıcak bölgelerde yaşayanlarda sık görüldüğünün altını çizen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakçı, “Böbrek taşı kendini çoğunlukla ağrı, idrarda yanma gibi belirtilerle gösteriyor. Eğer hasta enfeksiyonel şiddetli ağrılar yaşıyorsa tıbbi müdahale de gerekebiliyor. Ancak çıkartılamayacak kadar büyük olan taşlar bulunduğu yerde holmium lazer kullanılarak

küçük parçalara ayrılarak idrar yoluyla atılması da sağlanabiliyor” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Lazerle taş kırma işleminde hastanın herhangi bir yarası olmadığı için 1 ila 2 gün içinde günlük rutinlerine dönebiliyor. Yine de sürecin bu noktaya gelmemesi adına alınabilecek en iyi önlem, bol bol sıvı tüketmek ve hareket etmek. Bu basit adımlar hem yaşam kalitesini artırıyor hem de potansiyel cerrahi müdahaleleri önlüyor.”