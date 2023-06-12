İtalyanların final kabusuna bir yenisi daha eklendi: Dünya Kupası finalini kaybetti

Uruguay U20 takımı, Dünya Kupası finalinde İtalya U20 takımını tek golle geçerek şampiyon oldu.

İtalyanların final kabusuna bir yenisi daha eklendi: Dünya Kupası finalini kaybetti

Editör: Barış Atakan

U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya kozlarını paylaştı.

Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final mücadelesini Uruguay 1-0 kazandı ve mutlu sona ulaşan ekip oldu.

Mücadelenin tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez'den geldi.

Bu sonuçla İtalyan takımlarının final kabusu devam etti.

3 FİNALDE DE KAYIP
İtalya kulüpleri Inter, Roma ve Fiorentina, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde final maçlarını kaybetmişti.

İtalya U20 takımı bu gidişata katılan son takım oldu.

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir? Keşfet
Hamur nasıl mayalanır? Kabaran mayalı hamur tarifi nedir?
Sabahları artan baş ağrısı ölümcül olabilir. Uzmanı açıkladı Sağlık
Sabahları artan baş ağrısı ölümcül olabilir. Uzmanı açıkladı
Suriyeliler plajı birbirine kattı. Aileler isyan etti Güncel
Suriyeliler plajı birbirine kattı. Aileler isyan etti
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü Spor
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?
12 PKK'lı terörist öldürüldü Güncel
12 PKK'lı terörist öldürüldü