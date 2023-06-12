İtalyanların final kabusuna bir yenisi daha eklendi: Dünya Kupası finalini kaybetti

Editör: Barış Atakan

U20 Dünya Kupası final maçında Uruguay ile İtalya kozlarını paylaştı.

Arjantin'in La Plate kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan final mücadelesini Uruguay 1-0 kazandı ve mutlu sona ulaşan ekip oldu.

Mücadelenin tek golü 85. dakikada Luciano Rodriguez'den geldi.

Bu sonuçla İtalyan takımlarının final kabusu devam etti.

3 FİNALDE DE KAYIP

İtalya kulüpleri Inter, Roma ve Fiorentina, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde final maçlarını kaybetmişti.

İtalya U20 takımı bu gidişata katılan son takım oldu.