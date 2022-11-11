Dünya Kupası'nda forma giyecek Süper Lig'den 3 futbolcu daha açıklandı

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın yanı sıra Trabzonsporlu Maxi Gomez Uruguay'ın 26 kişilik kadrosunda yer aldı.
İşte mavi-beyazlıların Katar kadrosu:
Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın yanı sıra Trabzonsporlu Maxi Gomez Uruguay'ın 26 kişilik kadrosunda yer aldı.
İşte mavi-beyazlıların Katar kadrosu:
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