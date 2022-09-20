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Luis Suarez Nacional'den ayrılıyor

Ülkesi Uruguay'da Nacional forması giyen Luis Suarez Ekim ayı sonunda sezonun bitmesi ile takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:51
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Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez Nacional'den ayrılacağını açıkladı

Luis Suarez Nacional'den ayrılıyor
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Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ismi Türk takımlarından özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Luis Suarez'in yeni macerası kısa sürmüşe benziyor. Ülkesi ekiplerinden Nacional'e transfer olan Suarez'in Ekim ayı sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. 

NACIONAL BAŞKANI AÇIKLADI
Luis Suarez'in durumuna ilişkin Punto Penal'e açıklamalarda bulunan Nacional Başkanı Jose Fuentes, "Uruguay'da lig sona erer ve Luis Suarez ayrılır. Bu şekilde anlaşmıştık" ifadelerini kullandı. 

Suarez'in takımda kalması konusunda bir beklenti oluşmaması gerektiğini ifade eden Fuentes, "Anlaştığımız şey buydu. Gelmek için çok çaba sarf etti. Beklenti yaratmamak için söylüyorum ki Suarez ayrılıyor. Ona da sormuşlar, o da aynı yanıtı vermiş" dedi. 

Uruguay'da lig Ekim ayı sonunda bitecek ve sonrasında Luis Suarez için milli takım ile Dünya Kupası macerası başlayacak. 

''TÜM URUGUAY HALKINA MİNNETTARIM''
Uruguay'a dönüşüne ilişkin La Quinta Tribuna'ya konuşan Suarez, sadece Nacional taraftarlarının değil ülkedeki tüm futbol ortamında kendisine gösterilen saygıya dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada Suarez, "Herkese, diğer kulüplere de, tüm Uruguay halkına minnettarım. Umarım milli takım ile de hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ederiz ve tüm taraftarlar Dünya Kupası'nda Uruguay'ın en iyi halinin keyfini çıkarabilirler" dedi. 

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