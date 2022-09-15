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Lucas'ı Galatasaray'a Muslera getirmiş. Gerçek ortaya çıktı

Arsenal'den Galatasaray'a gelen Lucas Sarı-Kırmızılı kulübe yolculuğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:57
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Uruguaylı yıldız futbolcunun Galatasaray'a geliş hikayesine şaşıracaksınız

Lucas'ı Galatasaray'a Muslera getirmiş. Gerçek ortaya çıktı
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Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, kulüp televizyonuna konuştu; "Kendimi Galatasaray'a adadım" dedi. Torreira sezon sonu hedefi olarak da "Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur" ifadelerini kullandı

Röportajına "Günaydın, teşekkürler" diyerek başlayan Lucas Torreira, "Yoğun bir antrenman temposu içerisindeyiz. Değerli insanlarla çalışıyoruz" dedi.


Kasımpaşa maçını değerlendirmesi istenen Uruguaylı, "Bizim için güzel bir sonuçtu. Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi. Kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler, teknik ekiple birlikte herkes bir takım ruhu gösterdi. Güzel bir maç çıkardık. Taraftarları mutlu ettik. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Saha içinde üçgenler yaratıyoruz. Bunları gerçekleştirmemiz de bize yardımcı oluyor. Bizim için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ BİR MAÇ
Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili olarak ise Lucas Torreira, "Önemli bir maç. Taraftarların desteği çok daha önemli. Onların desteğiyle çok daha iyi oynuyoruz. Son maçta da bizi yalnız bırakmadılar. Milli aradan önceki son maçımız. Kazandığımızda liderlik şansımız da var. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
GELİŞ HİKAYESİ ÇOK İLGİNÇ

Galatasaray'ı seçmesindeki etkenler sorusuna ise orta saha oyuncusu, "Muslera buraya gelmemin önemli bir parçası oldu. Gelmeden önce onunla konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi ve burada ne yapmak istediğimiz konusunda projeleri anlattı. Erden Bey'le (Timur), hocamızla, başkanla konuştuk. Burada taraftar da çok önemli bir parça. Burada güzel şeyler başarmak, bu projenin parçası olmak için geldim. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp" yanıtını verdi.
BENİ HEYECANLANDIRIYOR
Vatandaşı Muslera'yı anlatması istenen Torreira, "Bir Uruguaylı olarak benim büyük gördüğüm, harika bir insan. Karakter olarak da çok saygı duyduğum ibir insan. Onunla daha önce Milli Takım'da birlikte oynama şansı bulduk. Benim için bir ayrıcalıktı. Şimdi aynı kulüpte oynuyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil diğer takım taraftarları da ona saygı duyuyor. Altyapı takımları onu idolize ediyor. Onunla oynadığım için keyifliyim" açıklamasını yaptı.
FANTASTİK
Ali Sami Yen'in atmosferini "Fantastik" olarak değerlendiren Torreira şöyle devam etti, "Burada, harika bir taraftar var. Beni kendi aralarında aldılar. Sabah dörtte bizi karşıladılar. Uruguaylı taraftarlar da çok tutkuludurlar. Buradaki taraftarlar da çok tutkulu. Birbirleriyle benzerlik gösteriyorlar. Bulunduğum ekipte kendimi taraftara adamayı seviyorum. Çok yakın hissettim. Taraftarın çok büyük desteğini görüyorum. Harika bir taraftar olduğunu düşünüyorum."
 

YARDIMCI OLUYOR
Muslera ile gittiği bir restoranda halay çekmesinin hatırlatılması üzerine Torreira, "Çok hoş bir gün geçirdik. Orada restoran sahibiyle tanışma şansı yakaladık. Onlarla birlikte Türk kültürünü ve yemeğini tanıma fırsatı bulduk. Keyifli bir gündü. Fernando da bana İstanbul'u Türkiye'yi tanıma konusunda yardımcı oluyor. O gün de Türkiye ile ilgili bir çok şey öğrendik" dedi.

Sezon öncesi dönemde çalışmaya çok zamanı olmadığnı kaydeden Uruguaylı şöyle konuştu, "Arsenal'den İtalya'ya gitme durumum vardı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Çok fazla sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremedim. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Benim için çok keyifliydi. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor. Şimdiye kadarki zamandan dolayı mutluyum.
İstanbul trafiğine alışmam kolay olmadı. Şanslıyım; çünkü çok iyi bir şoförüm yok. Kendim kullansaydım alışamazdım. Ancak her şey harika gidiyor."

Takım arkadaşı Dries Mertens'le çabuk kaynaştıklarını dile getiren Torreira, "Milan'dan Belçika'ya onu almaya gittik. Buraya gelmek için 2.5 saat geçti. Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz. Buraya geldiğimizde takım için ne kadar önemli olduğunu gsöterdi. Geçmişte de büyük oyuncuydu. Büyük oyunculuğunu burada kendini takıma vererek yansıtıyor. Birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alınca ikisi birden olunca gerçekten mutlu oluyor.
GURU VERİCİ
Napoli'nin golcü bir ismiydi. O geldiğinde ben de çok mutlu oldum. Birbirimizden memnunuz. Burada orada büyük bir oyuncuyla oynamak gurur verici. Birlikte oynradığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'da oynadıktan sonra hedefin Avrupa'ya gitmek mi, burada devam etmek mi?" sorusuna ise Torreira, "Şimdilik Galatasaray'a odaklandım. 5 yıllık bir kontrat imzaladık. Futbolda gelecekte ne olacak bilmiyorum. Şu anda kendimi Galatasaray'a adadım. Taraftarlar beni çok iyi şekilde karşıladı. Elimden gelen en iyi şekilde oynamak istiyorum. Dünya Kupası'nda da oynayacağız. Bunlara odaklandım. Önümüzdeki senelerde neler olacağını göreceğiz. Şu an çok mutluyum. Çok iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum" yanıtını verdi.

Galatasaray'a çok önemli transferler gelmesinin hatırlatılması ve "Bu sezon sonu ne olur" sorusuna da Lucas Torreira, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Transferin son gününde çok büyük isimler geldi, bizimle beraber çalışmaya başladılar. Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır, ismine yakışan budur. Zaten biz de bunun için mücadele edeceğiz, daha sonra Avrupa’ya gidelim, Avrupa’da mücadele edelim. Bu şekilde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her oyuncu Galatasaray'a geldiğinde böyle yapmalı zaten. Biz de bunu yapmaya hazırız." yanıtıyla röportajı tamamladı.

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