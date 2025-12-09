Black Friday denince gözümün önüne AVM kuyruğu yerine yatağın içinde ekran parıltısı geliyor. Kahve soğuyor, parmak kayıyor, sepete yeni bir ürün düşüyor. TikTok Shop sahnede…

Yalnızca birkaç günde 500 milyon doları aşan satış, rekor kıran bir kampanya dönemi, ABD’de alışveriş yapanların sayısında geçen yıla göre yaklaşık %50 artış… Telefon elimizden düşmüyor, para da karttan aynı hızla akıyor.

Klasik e-ticaret modelinde kullanıcı ürünü arardı. Şimdi TikTok ürün seni buluyor diyor. Kulağa eğlenceli geliyor ama biraz ürkütücü tarafı da var.

Algoritma hangi videoda daha uzun kaldığını, hangi yorumlara baktığını, hangi influencerı sevdiğini biliyor. Sonra günün yorgun anında karşına tam sana göre havasında bir ürün çıkıyor.

Sepete ekle tuşu o noktada en yakın arkadaşın oluyor.

Performansın merkezine canlı yayınlar yerleşmiş durumda. TikTok’a göre canlı yayın satışları %84 büyümüş.

Dört günde 760 binden fazla yayın açılmış, toplam izlenme 1,6 milyarı geçmiş. Tabloya bakınca uygulama mağazadan çok 7/24 açık bir alışveriş kanalı gibi.

Eskinin tele-alışveriş yayınları vardı, sunucu heyecanla paket anlatırdı. Şimdi o format cep telefonunda, yorumlarla, kalplerle, kupon yağmuruyla ilerliyor.

Yıllık 10 milyon dolar üzeri hacme sahip markaların TikTok Shop satışları %76 artmış. İçerik üreticileri kampanya döneminde yaklaşık 10 milyon alışverişe yönlendiren video paylaşmış.

Kısacası algoritma, marka, influencer aynı masada oturmuş tüketicinin dikkatini paylaşım planına göre bölüşüyor. ABD’de kullanıcıların üçte biri hediye seçerken ilhamı TikTok’ta arıyor. Viral olan ürünün dakikalar içinde tükenmesi artık kimseyi şaşırtmıyor, stok bitti yazısı doğal dekor haline geldi.

Keşif kolay. Daha önce adını duymadığın markaya birkaç dakikada ısınıyorsun. Mikro işletmeler için rüya gibi dönem. Doğru içeriği yakalayan küçük bir marka bir gecede dünyanın dört bir yanına paket gönderiyor.

Aylarca mağaza açmak için kira ödemek yerine bir tripod bir telefon ile satış yapılıyor. Pazarlama bütçesi, prodüksiyon planı, dev ajans toplantıları derken eskiden haftalar süren süreç bir videoya sığıyor.

Öte yanda algının manipülasyonu çok daha hızlı. Ürün seni buluyor cümlesi bir yandan konfor, diğer yandan zayıf anlarına nokta atışı yapmak anlamına geliyor.

Gece uykun kaçmışken, canın sıkkınken, maaş daha yeni yatmışken karşına gelen, işte tam aradığın çözüm tadındaki video cüzdanın savunma hattını inceltiyor.

FOMO (fırsatları kaçırma korkusu) duygusu da eklenince, biraz düşüneyim cümlesi yerini son iki adet kalmış paniğine bırakıyor.

Bir de işin kalite ile güven boyutu var. TikTok, fikri mülkiyet tarafında adım attığını söylüyor. Bu yılın ilk yarısında 40 milyondan fazla ürün, ihlal şüphesiyle listelenmeden engellenmiş. Rakam yüksek, kulağa sıkı denetim gibi geliyor.

Yine de kullanıcının aklındaki sorular bitmiyor. Engellenenler buzdağının görünen yüzü mü değil mi? Uygulamada gezerken hâlâ fiyatı gerçek dışı görünen, açıklaması flu duran ürünler karşımıza çıkıyor. TikTok Shop büyüdükçe marka güveni konusu daha sert sınavlara girecek.

İçerik üreticisi cephesinde de ilginç bir dönüşüm var. Eskiden eğlence için açılan hesaplar dükkan vitrinine dönüştü. Video izlerken aniden link yağmuruna tutuluyoruz. Tavsiye ile satış arasındaki çizgi inceliyor.

Bunu gerçekten sevdiği için mi paylaştı yoksa komisyon için mi anlatıyor? sorusu daha fazla akla düşüyor. Şeffaflık etiketleri, sponsorlu içerik ibareleri yardıma koşsa da akışta hız yüksek, detay okumaya çoğu kullanıcı üşeniyor.

Dolayısıyla, TikTok Shop bir satış kanalı olmakla beraber bir tüketim kültürü de oluşturdu. Dikkat ekonomisinin en yoğunlaştığı yerlerden biri haline geldi.

Hediye alırken ilham bulmak harika. Bir üreticiden el emeği ürün keşfetmek ayrı güzel. Yine de satın al tuşuna basmadan önce kendimize küçük bir fren sorusu sorsak fena olmaz…

Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa algoritmanın ruh halimi yakaladığı ana mı denk geldi?

Belki de sosyal ticaretin olgun dönemine geçerken oyun planı şöyle şekillenecek…

Platformlar sahte ürünle daha sert mücadele edecek, markalar kısa vadeli patlamadan çok sadık topluluk peşine düşecek, kullanıcı da akışta sürüklenen izleyici olmaktan çıkıp seçici izleyici rolünü benimseyecek.

TikTok Shop’un bu kadar hızlı büyümesi tam da bu yüzden önemli bir işaret.

TikTok’tan alışveriş yapılır mı? sorusundan ziyade, bu kadar güçlü bir alışveriş ekosisteminin içinde kendimizi ne kadar koruyabiliyoruz? diye düşünmeliyiz…