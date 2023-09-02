UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/73 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesi, 4724 Ada 13 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasfıyla 362,17 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde bitişik nizamda altı katlı betonarme bina vardır. Ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Parsel Uşak Otogarına ve Salı Pazarına yürüme mesafesindedir. Geometrik olarak L biçimli, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Satış konusu bağımsız bölüm Zemin + Asma Kat 31 Nolu Bağımsız Bölümdür. Söz konusu Bağımsız bölüm mobilya mağazası olarak kullanılmaktadır. Normal katın ve asma katın showroom olarak kullanıldığıyerlerinin granit kaplamalı duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu tavanın alçıpan kaplamalı dış cephesi kompozit kaplamalı kapı ve camekanı alümünyum doğramalıdır. Binanın çatısı ise demir profil üzeri sandviç panel kaplamalıdır. (Zemin kat 179,00m2, asma kat 150,00m2 olarak ölçülmüştür)

Adresi : Ünalan Mahallesi Müjde Sokak No:78 Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 362,17 m2

Arsa Payı : 329/1388

İmar Durumu : Uşak Belediyesi bitişik nizamda 6 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 14:10

29/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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