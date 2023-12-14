UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/402

KARAR NO : 2023/2019

Davalı :Mustafa ve Hanım oğlu 01/01/1968 doğumlu 74302062486 TC Kimlik numaralı MURAT KOÇ.

Davalı :Mustafa ve Hanım kızı 10/10/1970 doğumlu 69568220244 TC Kimlik numaralı HÜLYA GÜNDÜZ

Mahkememizden verilen yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar ile; Dava konusu Uşak ili Merkez ilçesi Elmalıdere mahallesi 765 ada 50 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatları ile birlikte umuma açık olarak satış suretiyle giderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, karar tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/12/2023