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Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı. Uşak Valisi Turan Ergün, Kemalöz Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda bu yıl 7'incisi düzenlenen fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuara 170 firmanın katıldığını, yaklaşık 40 bin vatandaşın da fuarı ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:45
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Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Uşak 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı
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Hüseyin Demir - Uşak - Yeniçağ

Fuara Uşak Valisi Turan Ergün, milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Obalı, CHP İl Başkanı Dr. Ali Karaoba, AKP İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, ilçe belediye başkanları, il ilçe müdürleri, ziraat odaları ve vatandaşlar katıldı.

"İYİ PARTİ OLARAK BU SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ BİZ"

Fuarla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl başkanı Ayşegül Obalı, "Uşakta yedincisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve teknoloji fuarında vatandaşlarımız Mazot, gübre, yem fiyatlarından şikayetçi girdi fiyatları çok yüksek alamamaktan dert yanıyor. Fuarda konuşma yapan Uşak iktidar yetkililerine göre hiç sıkıntı yok, Bu sorunları İYİ Parti olarak biz çözeceğiz. Mazotu, gübreyi ve giderleri indireceğiz ve tekrar ediyorum bu sorunları biz çözeceğiz biz" dedi.

"AVRUPADAKİ ÇİFTÇİ VEZİR TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ REZİL HALE GELDİ"

CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, "Çiftçilerimiz başımızın tacıdır Çiftçinin en büyük sorunu mazot fiyatlarında ki pahalılık. Çiftçiye Mazotu ÖTV' siz KDV siz vermeliyiz. Diğer bir sorun ise gübre fiyatları. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Avrupa'daki çiftçi vezir Türkiye’deki çiftçi rezil hale geldi. Çiftçiyi tekrar ayağa kaldırmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz. İlk Şeker Fabrikasının kurulduğu Uşak’ta Şeker fiyatlarında da yükseklik mevcuttur. İlerleyen günlerde bu sorunu çözmek adına gerekli adımları atacağız." dedi.

"TARIM GİRDİ MALİYETLERİ YÜZDE ÜÇ YÜZ ARTTI"

Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem, "Fuarlar yörelerinin teknolojisine tanıtımına üretici ile tüketiciyi teknoloji ile buluşturmasına katkı sağlar diğer fuarlara göre Uşak fuarı bu yol çok iyi geçtiği kanaatindeyim. Fuarda yapılan konuşmaları dinleyince iktidar vekillerini kendimi  başka ülkede sandım. Girdi maliyetleri yüzde üç yüz artmış alım gücü azalmış, verim düşmüş , hayvancılık bitme noktasına gelmiş, sütçülük bitme noktasına gelmiş , duyumum sayın valimizin katkıları ile özel idare bütçesinden yapılan tohum desteği, Her şeye rağmen hayırlı olsun. Birde traktör tarım alet ve makinelerinde anormal artışlar dikkatten kaçmamalı.

Geçmiş yıllara göre tarım girdilerindeki artış makine ekipmanlarına da yansımış. En az üç kat artmış birde sayın vekil  saman ithalinden haberi yokmuş gibi hala kendi gıdamızın yettiğinden bahsediyor. Pancar üretimi çok düşük pancarın kıymetini pandemide öğrendik zira pancar üretimi gıdaya dezenfektana hayvancılığa tarıma havaya verdiği faydaları anlatılsa kitap yazılırdı" dedi.

Bir vatandaş da (İ.Y.) "Uşak Valisi Dr Turan Ergün  ve AKP milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak  Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a köyümde 12 yıl önce yeraltı sulama döşemeleri yapıldı yarısını köyümüz karşıladı itiraz ettiğimiz halde 12 yıldır hiçbir kimse milletvekilleri gelip incelemedi söyledim tarım il müdürüne yönlendirdiler." dedi.

Fuar, 25 Eylül'e kadar ziyaretçiye açık olacak.

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