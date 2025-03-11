Uşak Banaz'da iki cinayet

Hüseyin Demir /Uşak

Cinnet geçirdiği söylenen Mehmet Işık (89) iki kisiyi av tügegi ile vurarak öldürdü birisiyide yaraladı.

Yazıtepe köyü eski muhtarı Sait Gökçimen(71), Mustafa Yıldırım(56) ve eşi Fatma Yıldırım (61)'a tüfekle ateş etti bu saldırı sonrası Sait Gökçimen ile Fatma Yıldırım olay yerin de ölürken. Fatma Yıldırımın eşi Mustafa Yıldırım ağır yaralı olarak önce Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı burada ilk müdahelesi yapıldı ve Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edidi.

Köyde görgü tanıkları aralarında hiçbir husumet yada kavga yoktu silahlı saldırıya anlam veremediklerini ifade etti. Olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

Mehmet Işık gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.