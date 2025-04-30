Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Osimhen hareketi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan Osimhen hareketi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Galatasaraylı Victor Osimhen'in transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürürken Osimhen transferi ise gündemdeki yerini koruyor. Sarı kırmızılı taraftarların kadroya katılmasını istediği Osimhen için Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım taraftardan bağış yapmasını istedi.

"OSİMHEN İÇİN 1000 TL"

X hesabından bir paylaşım yapan Yalım "Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

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