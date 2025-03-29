Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan bayram mesajı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sevgi ve barışın hüküm sürdüğü, kardeşlik duygularının en derinden yaşandığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım mesajında, şunları kaydetti:

“Kıymetli hemşehrilerim, ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini geride bırakırken, gönülleri bir araya getiren, paylaşmanın ve hoşgörünün zirveye çıktığı Bayram’a kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca, değerli hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya gelerek, ramazanın manevi güzelliklerini doyasıya yaşadık. Bu mübarek günlerde, ülkemizin ve tüm dünyanın huzuru için dualarımızı eksik etmiyor, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Uşak halkı olmak üzere, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sevgi ve barışın hüküm sürdüğü, kardeşlik duygularının en derinden yaşandığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Tüm halkımızla birlikte daha aydınlık yarınlara doğru adım atmak dileğiyle... Bayramınız mübarek olsun."