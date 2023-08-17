UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.
2-Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.
|No
|ADRESİ
|Adet
|Türü
|Ada
|Prs.
|Yüzölçümü (m²)
|İhale
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (%3) (TL)
|Tarihi
|Saati
|1
|Kuyucak Mahallesi
|1
|Arsa
|7499
|1
|1.378,54
|29.08.2023
|14:10
|6.325.000,00
|189.750,00
|2
|Kuyucak Mahallesi
|1
|Arsa
|7499
|2
|1.259,88
|29.08.2023
|14:20
|6.175.000,00
|185.250,00
|3
|Kuyucak Mahallesi
|1
|Arsa
|7500
|5
|956,19
|29.08.2023
|14:30
|3.475.000,00
|104.250,00
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;
- İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
- Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
- Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
- Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
- Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
- İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
- Noter tasdikli İmza Sirküleri,
- Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
- Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
- Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
- Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.
5- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 29.08.2023 Salı günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
İlan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01870524