Uşak Belediyesi'nden Suriye'ye tek yönlü sefer

ÖZEL HABER - HÜSEYİN DEMİR YENİÇAĞ GAZETESİ UŞAK

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yaptığı açıklamada "Bu transfer hizmetinin Suriyeli misafirlerin ülkelerine dönüşlerini desteklemek için sunulduğunu duyurdu. Yalım açıklamasında, “Uşak’ta uzun bir süre misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı ülkelerine uğurlamak için transfer hizmeti başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uşak Belediyesi’nin başlattığı bu hizmet, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye’de ikamet eden Suriyeli vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Yalım, "Yarın itibarıyla, Suriyeli misafirlerimizi güvenli bir şekilde ülkelerine göndermek için transfer hizmetimize başlıyoruz. Başvurular, belediye binamızda yer alan Danışma bölümünden yapılabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Başkan Yalım, “Uşak’ta uzun yıllardır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi, kendi topraklarına ve evlerine güvenli bir şekilde göndermek için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Suriyeli misafirlerimizin geri dönüşlerini sağlamak için gerekli desteği sağlayacağız ve süreç tamamen gönüllü olacak” ifadelerini kullandı.

Bu hizmet, gönüllü dönüş sürecine katkı sağlamayı hedefliyor ve başvuru sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi’nin bu adımı, hem yerel halk hem de Suriyeli vatandaşlar arasında olumlu bir etki yaratması bekleniyor.



Başvurular; Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.