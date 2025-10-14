YENİÇAĞ - Uşak / Hüseyin Demir

Uşak Merkez ilçeye bağlı Bozkuş Köyü’nde, vatandaşlara daha elverişli koşullarda sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla hayırsever vatandaş Emine ERDOĞMUŞ tarafından yaptırılacak olan “Bozkuş Aile Sağlığı Merkezi” için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

13 Ekim 2025 tarihinde Uşak Valiliği’nde, Uşak Valisi Sayın Dr. Naci AKTAŞ başkanlığında düzenlenen törene; Uşak Milletvekili Av. Fahrettin TUĞRUL, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık ACAR, il protokolü ve hayırsever Emine ERDOĞMUŞ katıldı.

Köyde 2001 yılından bu yana sağlık ocağı olarak kullanılan mevcut binanın fiziki koşullarının yetersiz hale gelmesi üzerine, bağışlanan alanın sağlık tesisi alanı olarak tahsisi yapıldı.

Hayırsever Emine ERDOĞMUŞ’un desteğiyle hayata geçirilecek Bozkuş Aile Sağlığı Merkezi, modern altyapısı ve donanımıyla köy halkına ve çevre yerleşimlere kaliteli sağlık hizmeti sunacaktır.

Uşak Valisi Dr. Naci AKTAŞ, törende yaptığı konuşmada, “Hayırseverimize teşekkür ediyor, sağlık merkezimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili Av. Fahrettin TUĞRUL yaptığı açıklamada, ''Devletimizin güçlü desteğiyle, hayırsever vatandaşlarımızın katkıları birleştiğinde ülkemizin her köşesi modern sağlık hizmetlerine kavuşuyor. Bu güzel esere öncülük eden herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Uşak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık ACAR, yaptığı açıklamada, “Köylerimize daha nitelikli sağlık hizmetleri kazandırmak adına yapılan bu tür hayır işlerinin toplumumuzda dayanışma kültürünü güçlendirdiğini görüyoruz. Emine ERDOĞMUŞ Hanımefendi’ye bu anlamlı katkısı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.