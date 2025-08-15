Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk amniyosentez işlemi başarıyla gerçekleştirildi

UŞAK / HÜSEYİN DEMİR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne ve bebek sağlığı alanında önemli bir adım atarak, hastane bünyesinde ilk amniyosentez işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Nisan 2025’te faaliyete başlayan Perinatoloji Polikliniği, yüksek riskli gebeliklerin takibi ve yönetiminin yanı sıra, gebeliğin 20-22. haftaları arasında yapılan detaylı ultrason değerlendirmeleri ile anne adaylarına ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Perinatoloji Uzmanları Uzm. Dr. Ezgi Bilicen ve Uzm. Dr. Betül Akgün Aktaş ortak açıklamasında " tarama testlerinde risk belirlenen veya yapısal anomali tespit edilen gebeliklerde, genetik hastalıkların erken tanısına yönelik girişimsel tanı testlerinin hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda, hastanemizde bu ileri tanı yöntemlerinin uygulanabilir hale gelmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 12 Ağustos 2025 tarihinde ilk amniyosentez işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş olup, bu gelişme Uşak’ta anne ve bebek sağlığı hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, anne ve bebek sağlığını korumak ve ileri düzey sağlık hizmetlerini halkımızla buluşturmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

AMNİYOSENTEZ NEDİR?

Amniyosentez, doğum öncesi gebelik döneminde annenin karnından amniyotik sıvının alınmasını içeren, bebeğin genetik bozukluğu olup olmadığını ortaya çıkarmak için uygulanan bir test türüdür. Gebeliğin genellikle 15. ile 20. haftaları arasında uygulanan bu test sayesinde bebeğin genetik ve kromozomal sağlık durumunu değerlendirilebilir. Gebelik sırasında fetüs amniyotik kesenin içinde büyümeye başlar. Amniyotik sıvı, amniyotik kesenin içindeki fetüsü çevreleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir. Amniyosentez sırasında, doktor fetüsü çevreleyen keseden az miktarda amniyotik sıvıyı çıkarmak için ince bir iğne kullanır. Alınan bu sıvı örneği daha sonra bir laboratuvarda test edilir.