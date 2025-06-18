Uşak Eğitım ve Hastanesinde sağlıkta şiddet

Hüseyin Demir / Yeniçağ / Uşak

Konuyla ilgili CHP uşak millet vekili Dr Ali Karaoba, "Bugün Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Kardiyolog Dr. Şerif Ahmet KARDEMİR'e 2 hasta yakını tarafından bıçaklı ve fiziki şekilde gerçekleştirilen saldırıları en ağır şekilde kınıyorum! Sağlıkta şiddeti durdurmak için attığımız her adımda susan AKP Uşak Milletvekillerini göreve davet ediyorum; Parasallaştırdığınız ve bozduğunuz sağlık sistemindeki şiddet olayları siyaset üstüdür! Meslektaşımıza büyük geçmiş olsun!" dedi.

Konuyla ilgili Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesi yönetimi "Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla gece gündüz demeden, fedakârca görev yapan sağlık çalışanları her türlü saygı, takdir ve güveni hak etmektedir. Sağlıkta şiddet,tüm sağlık sistemine toplumsal huzura ve aynı zamanda sağlık hizmeti alan vatandaşlara yönelmiş vahim bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Uşakta Yaşanan bu menfur olayla ilgili adli ve idari süreç ivedilikle başlatılmış olup,süreç ilgili kurumlar ile yakından takip edilmiştir. Sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olunacaktır.

“Hiçbir meslek grubuna yönelik şiddet kabul edilemez. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi en temel önceliğimizdir. Hastane yönetimi olarak; sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddet eylemini en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.