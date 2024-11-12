Uşak ekibi, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleşen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında şampiyon Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü olurken ikinci ise Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde 07-10 Kasım tarihlerinde Ankara Türkiye Jokey Kulübü Tesislerinde düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında Uşaklı iki takım birinciliği ve ikinciliği paylaştı. Düzenlenen şampiyonluk sonucunda Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü olurken ikinci ise Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Öte yandan Uşak Valiliği tarafından yayımlanan tebrik mesajında ise; Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde gerçekleşen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Müsabakalarında üstün bir performans gösteren birinci olan "Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü'nü ve ikinci olan "Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü"nü tebrik ediyor, geleneksel sporumuzun yaşattığı emeği geçen sporcularımızın başarılarının devamını sağlar." ifadeleri kullanıldı.