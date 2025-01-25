Uşak Gediz Kavşağı'nın adı ölüm kavşağı!

Uşak/ Hüseyin Demir

14 - 15 yıldır tamamlanamayan Uşak çevreyolu ve Gediz kavşağında açıklama yapan Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba "Evet, yıllardır bitirilemeyen alelacele açılan Çevre Yolu’nun en büyük kavşağı Gediz kavşağı. Bakın bu kavşak yapılırken İzmir'den gelen yol üzerinden bir üst geçit vardı ve bağlantılar o şekilde yapılacaktı. Projede mevcuttu ama bunlar yaparken her zamanki gibi mühendislik harikasıyla bunu çaldılar. Şu an burada bir üst geçit yok. Hadi ellerinize, sağlık emeklerinize sağlık diyelim, güzel ağaçlar dikmişler, bu da çok iyi. Ama arkadaşlar daha geçen haftalarda 28 kişinin yaralandığı bir trafik kazası yaşandı. Burada yağmurlu havalarda ağır yüklü araçların durmaları o kadar zor ki, binek araçlar bile buradan geçerken ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Bu kavşağına da artık adı ölüm kavşağı, buradan tekrar Ulaştırma Bakanını uyarıyoruz. Bu ne bir çözüm bulun, bunun gelen üst geçidin yeniden yapın ya da değerlendirin. Yani mühendislik harikası deyip dalga geçiyoruz gibi gelebilir ama gerçekten akıl alır gibi değil. Kazaya davetiye çıkaran bir tane kavşak herhalde Türkiye'de bu kadar büyük bir kavşak yoktur.

Yani Uşak hakkını alacak derken bu kadar gereksiz büyük bir kavşaktan bahsetmemiştik. Çevre yolunu 14-15 senedir tamamlamayanlar alelacele bakanlar gelecek diye kavşak açıyorlar. Açtıkları kavşaklarda bu şekilde kazaya davetiye çıkarıyor. Uşak hakkını alacak, Uşak hakkını alacak. " dedi