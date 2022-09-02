Uşak İYİ Partide bayrak devir teslimi

Hüseyin Demir -Yeniçağ Gazetesi Uşak

Törende duygulu anlar yaşandı Eski İl Başkanı Şener Toköz" duygusal konuşmasında "Kıymetli dava arkadaşlarım 3 Yıla yakındır sürdürdüğüm iyi parti il başkanlığı görevimi Sayın Ayşegül Obalı hanımefendiye devretmiş bulunmaktayım. İlbaşkanlığı çok yorucu meşakkatli bir iştir. Artık bayrağı devretme zamanı gelmiştir. Ayşegül Obalı başkanımın en doğru isim olduğu kanaatindeyim. Seçimlere dokuz ay kaldı bir Köroğlu bir Dadaloğlu gibi çalışmalıyız. Yönetimdeki tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum kusura bakmayın duygulanmaktan zor konuşuyorum. "dedi

Yeni Uşak il başkanı Ayşegül obalı" Başkanımın bu duygu dolu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kurumlar bâki kişiler gelip geçicidir. Bir uktem var geçmiş dönemden Uşağımıza en az bir milletvekili birde belediye başkanı kazandırmak için var gücümle çalışacağımı sözünü verebilirim. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. " dedi.