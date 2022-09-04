Uşak Karahanlı Belediyesi personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Uşak ili Karahanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 vasıfsız beden işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 6 Eylül 2022 tarihine kadar Karahanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve İlan tarihi itibariyle Karahanlı ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.