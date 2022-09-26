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Uşak Üniversitesi 37 akademik personel alacak

Uşak Üniversitesi 37 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 06:18
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Uşak Üniversitesi 37 akademik personel alacak

Uşak Üniversitesi 37 akademik personel alacak
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Uşak Üniversitesi 37 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

 Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

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