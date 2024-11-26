Uşak Üniversitesi'nin kalite sertifikası tekrardan tescillendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak Üniversitesi'nin kalite sertifikası tekrardan tescillendi

Uşak Üniversitesi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Sertifikasını bu yıl da başarıyla yeniledi.

2020 yılında misyon ve vizyonuna uygun şekilde aldığı Kalite Yönetim Sistemi belgesi, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda yeniden tescillendi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uşak Üniversitesi'nin kalite standartlarını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı. Savaş, "Üniversitemiz, öncü bir kurum olma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 2020 yılında kazandığımız TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini her yıl olduğu gibi bu yıl da dış tetkik sürecini başarıyla tamamlayarak yenilemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kalite Yönetim Sisteminin Uşak Üniversitesi'nin hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir araç olduğunu belirten Rektör Savaş, "Bu belge, üniversitemizin tüm birimlerinde kaliteli hizmet sunma anlayışını pekiştiriyor. Başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere özverili çalışmalarıyla bu sürece katkı sağlayan tüm Uşak Üniversitesi ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin kalite standartlarına bağlılığını sürdürerek öğrencilerine ve topluma daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğini belirtti.(

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