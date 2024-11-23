Uşak Valiliği uyardı: Soğuk hava ve kar yağış geliyor

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarıda Uşak için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı dikkatli olunmasını vurgulayarak. "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 24 Kasım Pazar gününden itibaren bölgemiz genelinde hissedilir derecede (10 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak bölgemizin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Pazartesi günü bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan paylaşımda Uşak'ta 24 Kasım Pazar günü en yüksek sıcaklık 3 derece olmasını beklenirken, en düşük sıcaklık ise eksi 1 derece olarak beklendiği ifade edildi.