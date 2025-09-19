Uşak ve Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: İHA
Uşak ve Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Uşak il merkezinde 11, Kars'ta ise 1 olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu!Isparta’da uyuşturucu operasyonu!

Adreslerde yapılan aramalarda, 88 adet sentetik ecza, 185 kullanımlık A4 bonzai, 33 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!
Bölgeyi en iyi bilen gazeteciden şok iddia: İsrail gözünü Mekke ve Medine’ye dikti!
İYİ Parti lideri canlı yayında… Dervişoğlu’ndan önemli açıklamalar!
İYİ Parti lideri canlı yayında… Dervişoğlu’ndan önemli açıklamalar!
Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor
Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor
Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı
Lider Çorum’a İstanbul’da darbe! İlk yenilgisini aldı
Banka devinde üst düzey değişiklik!
Banka devinde üst düzey değişiklik!