Uşak’a kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: İHA
Uşak’a kuvvetli yağış geliyor

Uşak Valiliği 24 Aralık günü il genelinde ve Denizli çevresinde beklenen kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği 22 Aralık günü il genelinde ve Denizli çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Uşak Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Yapılan son değerlendirmelere göre salı günü (yarın) bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yağış anında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli firtina gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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