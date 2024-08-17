Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Kaynak: AA
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Uşak’ın Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarında başlayan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dereli köyü civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla ormanlık bölgeye sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan da bir helikopter yangına müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin, daha geniş bir ormanlık alana yayılmaması için ekipler aralıksız çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıldığını belirtti.

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