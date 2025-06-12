Uşak’ın restorasyonlarını hayat bulan kemerleri uzmanlar anlatıyor

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kenti’nde, Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen 2100 yıllık 8 su kemeri, kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları, antik kentin su ihtiyacını karşılamak için kilometrelerce uzaktan inşa edilen bu eşsiz yapıları gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar ve yabancı uzmanlar, projenin hem tarihi hem de turizm açısından büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Blaundos Antik Kenti, Büyük İskender’in Anadolu seferleri sonrası Makedonyalı askerler tarafından MÖ 4. yüzyılın sonlarında veya MÖ 3. yüzyılın başlarında kurulmuş bir garnizon kenti olarak biliniyor.

Üç tarafı Ulubey Kanyonu’nun derin vadileriyle çevrili olan kent, stratejik konumuyla doğal bir kale görünümünde. Ancak su kaynaklarına uzaklığı, antik dönemde kente su taşımak için sofistike su kemerlerinin inşa edilmesini zorunlu kıldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası alanda tanınmış arkeolog Prof. Dr. Marc Waelkens (KU Leuven, Belçika), Blaundos’taki su kemerlerinin Anadolu’daki diğer antik su sistemleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici olduğunu ifade etti:

“Blaundos’un su kemerleri, Roma döneminde Anadolu’da görülen mühendislik harikalarına benzer bir yaklaşımla inşa edilmiş. Ancak kentin coğrafi konumu, bu yapıları daha da etkileyici kılıyor. Restorasyon çalışması, bu mirası koruma adına örnek teşkil ediyor.”

Waelkens, projenin uluslararası arkeoloji camiasında da ilgiyle takip edildiğini vurguladı.

Uzmanlar, su kemerlerinin restorasyonunda kullanılan taşların orijinal malzemelerle uyumlu olmasının önemine dikkat çekti:

“Kazılarda bulunan taşların yeniden kullanılması ve eksik parçaların yerel kaynaklardan tamamlanması, restorasyonun otantikliğini artırıyor. Bu, Blaundos’un tarihini gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım.”

TURİZM POTANSİYELİ VE GELECEK PLANLARI

Restorasyon çalışmaları, Blaundos’un turizm potansiyelini de güçlendirdi. Antik kentin giriş kapısına yaklaşık 800 metre mesafede yer alan su kemerleri, Geç Helenistik ve Erken Roma Dönemi’ne tarihlendi.

Kemerlerin, İngiltere’deki Stonehenge’e benzerliğiyle dikkat çeken üç taş bloklu yapılarla birlikte, kenti ziyaret eden turistler için görsel bir şölen sunması beklendi.

Blaundos, Ulubey Kanyonu’nun eşsiz manzarasıyla birleştiğinde, tarih ve doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon olacak. 2025’te tüm kemerlerin ziyaretçilere açılmasıyla, bölgemiz daha fazla turisti ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle devam eden çalışmalar, kentin diğer unsurlarını da gün yüzüne çıkarmayı hedefledi.

Antik kentte, tarım ve bereket tanrıçası Demeter’e adanmış 2000 yıllık bir tapınak, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları gibi yapılar da bulundu.

Keşfedilen Erken Roma Dönemi’ne ait bir anıtsal mezar, Blaundos’un zengin tarihine yeni bir boyut kattı.