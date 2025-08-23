Uşaklı aktivist Savaş’tan mataralı Kerbela çıkışı

HÜSEYİN DEMİR UŞAK/ YENİÇAĞ

Değerli Uşaklılar, bugün size savaş meydanlarında kazanmış olduğumuz vatan topraklarının nasıl bir müstemleke ülkesi haline getirildiğini belgeleriyle, Sayıştay raporlarıyla, ÇED raporlarıyla, mahkeme kayıtlarıyla, tüm bu belgeler ve bilgiler ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Kışladağ Altın Madeni’nin çalışma sahası içerisindeyiz. Bu maden Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük altın madeni işletmesidir. Bulunduğumuz coğrafya tam o sınırların içerisindedir”.

BÖLGEDE ASKERLERİN MATARASINI DOLDURACAĞI SU KALMADI



“Şu arkamda görmüş olduğunuz su mataralarını merak ediyorsunuz değerli Uşaklılar. Bu su mataraları Milli Mücadele’de Dumlupınar’da, Kocatepe’de şehit düşen Mehmetçiklerimizin boynundan çıkarılmış mataralardır. Onların torunları tarafından hatıra olarak saklanmıştır. Ben özellikle rica ettim, bulabildiklerimi buraya getirdim. Bunlar gerçek, şehit Mehmetçiklerimizin mataralarıdır. Şimdi şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Eğer bugün bir Kurtuluş Savaşı yaşanmış olsaydı… Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir’ emrini verdiği yer işte tam bu coğrafyadır. Bugün o emir verilse Mehmetçik’in matarasına koyacak su yok. İş bu boyuta gelmiştir. Bu bölgede bugün savaş çıksa askerin matarasına koyacak su yok”

SAYIŞTAY RAPORLARI VERİLERİ

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir veri paylaştığını belirten Savaş, “Şimdi bu verinin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Uşak Belediyesi’ne ait Sayıştay raporlarında, Uşak Belediyesi’nin 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarına ait olan ortalama tüketmiş olduğu su miktarı, vatandaşın konutlarına faturalandırılmış olan miktar 11 milyon metreküptür. Altın madeninin 12 Şubat 2025 tarihinde Uşak İdare Mahkemesi’nde verdiği beyana göre kullandığı su miktarı ise 12 milyon metreküp” olduğuna dikkat çekti.

SU CEHENNEM ÇUKURUNA AKIYOR



300 bin kişilik Uşak’ın kullanmış olduğu su miktarının 11 milyon metreküp olduğunun altınız çizen Hakan Savaş, şunları söyledi:

“Altın madeninin kullandığı su miktarı 12 milyon metreküp. Ve bütün bu veriler ışığında baktığımızda altın madeninin su tüketimi korkunç bir noktaya gitmiştir. Kışladağ Altın Madeni’nin ‘Cehennem Çukuru’ diye adlandırılan çukuru, yeraltı su seviyesinden 220 metre daha aşağıdadır. Buna göre nehirler misali bütün bu bölgenin yeraltı suları bu çukurda toplanmakta ve altın madeni tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla bölgedeki bütün köylerde ileri derecede susuzluk başlamıştır. İnsanların tarlalarını sulayacak suyu kalmamış, çeşmelerinden su akmaz hale gelmiştir. Hayvanlarına verecek suyu kalmadığı için tankerlerle köylere su taşınmaktadır.”

KÖYLERE ARTIK TANKERLERLE SU GİDİYOR



Şirketin 2004 yılına ait ÇED dosyasında ilginç bir veri olduğuna dikkat çeken Savaş, “O rapora göre, burada yaşayan köylüler 5 ile 25 metreyi elleriyle kazarak içme ve sulama suyuna ulaşabiliyorlardı. Bu, altın madeninin kendi beyanıdır. Bugün gelinen noktada bu coğrafyanın tamamı Kerbela’ya dönmüş durumdadır. 2013 yılında altın madeni, Gedikler Köyü’ne bir sulama barajı yapmak istemiş, maliyetini karşılayacağını söylemişti. Araştırmalarda bölgede bir gölet yapılabileceği tespit edilmişti. Fakat bugün aynı köyün çeşmesinden su akmıyor. Toprağını sulayacak su yok. Hayvanlarını sulayacak su yok. Tankerlerle su taşınıyor” diye konuştu.



BİZ ÇIKARMAK İSTESEK İZİN VERMEZLER



Kışladağı Altın Madeni’nin kendi beyanına göre yılda 13 ton altın çıkardığını belirten Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu rakamı aylığa böldüğümüzde, yalnızca bir haftalık çıkarılan altın miktarıyla tüm işçi, personel ve işletme masrafları karşılanabiliyor. İş bu haldedir. Yani burada tabir yerindeyse bir sömürge düzeni kurulmuştur. Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor: Aynı şartlarda bir Türk firması Kanada’da, Amerika’da, Avrupa’da ‘Bu kadar ormanı talan edeceğim, bu kadar su kullanacağım’ dese, ona ruhsat verirler mi? Kesinlikle vermezler. Böyle bir vahamete izin vermezler.”

UŞAK MİLLETVEKİLLERİNE; “250 BİN MEHMETÇİK YAKANIZA YAPIŞACAK”



Kurtuluş Savaşı şehitlerine ait bulabildiği 5 su matarasına dikkat çeken Savaş, “Bu mataraları buraya koymamın sebebi farkındalık yaratmaktır. Şehitlerimizin hatırasını hatırlatmaktır. Bugün Uşak AK Parti’nin iki milletvekili, Murat Dağı’nın talan edilmesine imza atmıştır. Başta altın madeninin avukatlığını yapan Sayın Mehmet Altay, Sayın İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul bilmelidir ki, bir gün ebedi dünyaya intikal edeceğiz. Çanakkale’de şehit düşen 250 bin Mehmetçik yakamıza yapışacak. 57. Alay sizi Sırat Köprüsü’nün başında bekliyor olacak ve hepinizden bunun hesabını soracaklar” dedi.



SON OLARAK KARAOBA’YA TEPKİ



Hakan Savaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir diğer milletvekilimiz, sözde muhalefet partisi CHP’nin Uşak Milletvekili Ali Karaoba’dır. Uzun zamandır Uşak’taki susuzluk Türkiye’nin gündeminde. Twitter’da TT oldu. Lakin ana muhalefet partisinin milletvekilinden tek bir namuslu cümle çıkmadı. Siz ne zaman konuşacaksınız? Şehirde bir damla su kalmamış. Altın madeninin ve şehrin kullandığı su ortadadır. Siz ne zaman bir cümle söyleyeceksiniz?” dedi.