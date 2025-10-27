Hüseyin Demir/ Uşak

Beşli çetelere, yandaşa kepçe kepçe veren AKP iktidarı Uşak'ta vatandaşın hakkını gasp ediyor!

CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba Banaz, CHP İlçe Başkanı Erdoğan Atasoy, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erkan Aras Banazlılarla buluştu.

Karaoba" Osmanlı döneminden kalan ve metrekaresi 300-400 TL değeri olan arsaların 68-75 TL ile kamulaştırma girişimini kabul etmiyoruz!

Uşaklılara hakkı neyse onu verin! Kimse Uşak'ı ve Uşaklıları yok sayamaz! Bu bir yangından mal kacırma vatandaş enaz metre karesi 300, 400 tl degerindeki arsaları kamulaştırma bahanesiyle bir metre kare arsalarını bir kilo dometes almayan 68, 75 tl ye gospetmek istiyorlar yazık çok yazık vatandaşın toprağına göz dikiyorlar burada beşli çetelere, yandaşa kepçe kepçe uşak banaz halkına yok " dedi.