Uşakspor, Amasyaspor'a diş geçiremedi

Kaynak: DHA
Uşakspor, Amasyaspor'a diş geçiremedi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor evinde Amasyaspor FK'ya 3-2 yenilerek yara aldı.

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor evinde Amasyaspor FK'ya 3-2 yenilerek yara aldı. Maça hızlı başlayan Uşakspor maçın 6'ncı dakikasında Semih'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekip 15'inci dakikada Yunus Emre'nin golüyle tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Amasyaspor mücadelenin 56'ncı dakikasında Hasan ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Amasyaspor adına 90'da İlhan fileleri sarstı: 1-3. Maçta son sözü 90+7'de Uşaksporlu Fatih Üge söyledi. Uşakspor bu sonucun ardından 22 puanda kaldı, Amasyaspor ise 23 puana yükseldi.

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