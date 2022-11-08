Malatyaspor evinde Uşakspor'a vuruldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Uşakspor, 5. tura yükselen taraf oldu.
TFF 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ummadığı bir skorla karşılaştı.
TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek 5. tura çıktı.
Maçın tek golünü 28. dakikada İbrahim Demir attı.
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