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Malatyaspor evinde Uşakspor'a vuruldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Malatyaspor'u tek golle yenen Uşakspor tur atladı

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 19:05
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Uşakspor'dan kupada Malatya sürprizi

Malatyaspor evinde Uşakspor'a vuruldu
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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Uşakspor, 5. tura yükselen taraf oldu.

TFF 1. Lig takımı Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ummadığı bir skorla karşılaştı.

TFF 2. Lig ekibi Uşakspor, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek 5. tura çıktı.

Maçın tek golünü 28. dakikada İbrahim Demir attı.

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