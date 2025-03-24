Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta 1.208 adet iş yeri denetlendi

Uşak'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde toplamda 1.208 adet iş yeri denetlendi.

Uşak Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ve 21 Mart tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde toplamda bin 208 adet iş yeri denetlendi. Denetlemelerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve aldatıcı reklam denetimleri kapsamında 42 bin 426 ürün denetlenirken, denetimler kapsamında ise uygunsuzluk tespit edilen 80 adet işyerinde 392 bin 584 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Uşak Ticaret Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda vatandaşların sağlığı için denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

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