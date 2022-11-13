Uşak’ta 13 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 152 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 46 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 13 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.