Uşak’ta 2 katlı ev ve ahır yangında küle döndü

Kaynak: İHA
Yangın, merkeze bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, merkeze bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın M.Ö'ye ait 2 katlı eve ve bahçede bulunan ahıra sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekiplerince ahırdan 2 inek ve 1 buzağın tahliye edildiği öğrenildi.

