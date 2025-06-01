Uşak’ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Kaynak: DHA
Uşak’ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Uşak'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, 18.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi.

Kaza, 18.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille Uzunoluk mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İki otomobilde bulunan Z.B., Ö.K., E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17), M.E.Ç. (16) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken; diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Bir anda bastırdı! Her yer beyaza büründü
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Ali Babacan, Erdoğan'ı çiftçinin sözleriyle vurdu!
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
Jose Morais, Bodrum FK’ya veda etti
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
A Milli Futbol Takımında ABD ve Meksika mesaisi başladı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıyı tehdit eden zanlı yakalandı: Suç makinesi çıktı